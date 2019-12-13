В Житомирской области задержали второго заключенного, сбежавшего из колонии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решается вопрос относительно применения меры пресечения

В Житомирской области 13 декабря задержали второго осужденного, который сбежал с исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Беглеца задержали сегодня утром в 8:20 в его же доме в селе Малая Рача Радомышльского района, где он ранее проживал до осуждения.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.393 УК Украины и решается вопрос относительно применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Напомним, 9 декабря из Райковской исправительной колонии (№73) сбежали двое осужденных, которые отбывали наказание под присмотром на участке социальной реабилитации, расположенном за пределами охраняемой территории учреждения.

По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. н.

Уже на следующий день, 10 декабря одного беглеца задержали, доставили к месту отбывания наказания и местной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.393 УК Украины (побег из места лишения свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также постановлением суда подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.