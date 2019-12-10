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Одного из сбежавших из колонии в Житомирской области задержали

Новости » Общество     10.12.2019 - 12:35
Одного из сбежавших из колонии в Житомирской области задержали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поиски еще одного сбежавшего продолжаются

В Житомирской области задержали одного осужденного, который был объявлен в розыск после побега из исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Отмечается, что беглец задержан в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой.

Сейчас, под руководством прокуратуры Житомирской области, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

По факту побега, под процессуальным руководством местной прокуратуры, Бердичевским ОП ГУНП в области начато уголовное производство по ч.2 ст.393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

РБК-Украина писало, что в Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии. Сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

Напомним, в конце августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный.

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