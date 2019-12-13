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У Житомирській області затримали другого засудженого, який втік з колонії

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 11:43
У Житомирській області затримали другого засудженого, який втік з колонії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу

У Житомирській області 13 грудня затримали другого засудженого, який втік виправної колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Втікача затримали сьогодні вранці о 8:20 у його ж будинку, де він раніше проживав до засудження в селі Мала Рача Радомишльського району.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 КК України та вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, 9 грудня із Райківської виправної колонії (№73) втекли двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.

За даними правоохоронців, з виправної колонії втекли засуджений за крадіжку Микола Мойсеєнко, 1980 року народження, та Генадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення та збут наркотиків, 1985 р. н.

Вже наступного дня, 10 грудня одного втікача було затримано, доставлено до місця відбування покарання та місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 КК України (втеча з місця позбавлення волі, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Також ухвалою суду підозрюваному застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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