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Интервью

В Житомирской области задержали военного, который украл детали зенитно-ракетного комплекса

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 23:57
Фото: боевая машина "Тор" (vppnr.gp.gov.ua)
Фото: боевая машина "Тор" (vppnr.gp.gov.ua)

Подозреваемому грозит срок от 10 до 15 лет

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следственным отделом Радомышльского отдела полиции ГУНП в Житомирской области 27 июня задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"На протяжении двух недель июня 2018 года военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в городе Городок, Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы: серебро, золото и платину", - говорится в сообщении.

Похищенные элементы были обнаружены и изьяты, сейчас проходит процесс по восстановлению тактического зенитного ракетного комплекса.

Задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины. Подозреваемому грозит срок за присвоение деталей военного оружия от 10 до 15 лет.

 

Напомним, почти 40 ящиков контрабандных сигарет обнаружено на границе с Польшей и Румынией.

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Теги публикации: хищение, военные, Житомир, кража  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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