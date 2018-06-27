Почти 40 ящиков контрабандных сигарет обнаружено на границе с Польшей и Румынией

В частности, 5 ящиков обнаружили на Закарпатье

На границе с Польшей и Румынией пограничники обнаружили 39 ящиков контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В частности, военнослужащие отдела "Пархоменковое" вчера, 26 июня, во время патрулирования обнаружили 34 ящики табачных изделий, готовых для незаконного перемещения в соседнее государство. Они находились вблизи государственной границы, на берегу реки Западный Буг.

Кроме этого, еще 5 ящиков сигарет, которые контрабандисты намеревались переправить в Румынию, обнаружили вчера на Закарпатье.

"В ходе мониторинга границы правоохранители отдела "Деловое" обнаружили движение двух неизвестных за 10 метров от госграницы. При попытке задержать правонарушителей, последние бросили товар и скрылись", - сообщают в ГПСУ.

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Напомним, 22 июня сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанного Приднестровья на 3,7 млн гривен.