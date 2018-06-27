У Житомирській області затримали військового, який викрав деталі зенітно-ракетного комплексу

Підозрюваному загрожує термін від 10 до 15 років

Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно зі слідчим відділом Радомишльського відділу поліції ГУНП в Житомирській області 27 червня затримала військовослужбовця за розкрадання електронних елементів зенітно-ракетного комплексу. Про це інформує прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Протягом двох тижнів червня 2018 року військовослужбовець-контрактник, майстер майстерні однієї з військових частин, розташованої в місті Городок, Радомишльського району, маючи вільний доступ до бойової техніки, яку він обслуговував, демонтував і викрав з бойової машини 9А330 "Тор" блоки з електронними платами і елементи плат, що містять дорогоцінні метали: срібло, золото і платину", - йдеться в повідомленні

Викрадені елементи були виявлені і вилучені, зараз проходить процес по відновленню тактичного зенітного ракетного комплексу.

Затриманого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України. Підозрюваному загрожує термін за привласнення деталей військової зброї від 10 до 15 років.

Нагадаємо, майже 40 ящиків контрабандних сигарет виявлено на кордоні з Польщею і Румунією.