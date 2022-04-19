В Житомирской области задержали трех коллаборантов, которые в соцсетях поддерживали войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Житомирской области.

Отмечается, что речь идет о жителях Житомира, Коростышева и Бердичевского района.

"Троица "лайкарив руZZкого мира" значительно активизировала свою интернет-пропаганду с началом полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину", - говорится в сообщении.

Так, жительница Житомира в пропагандистской соцсети и мессенджере поддерживала российскую агрессию в Украине. Женщина распространяла манипуляционные сообщения российских медиа о ситуации на фронтах. В некоторых заметках она отмечала "неполноценности украинского народа и превозносила "высокую культуру" захватчиков".

Также житель Коростышева распространял пророссийскую пропаганду и поддерживал захватническую политику Кремля в соцсети. К тому же он проводил "агитационную работу" среди своих знакомых: призвал поддерживать РФ не оказывать им сопротивление и сотрудничать с будущей оккупационной администрацией государства-агрессора.

Мужчина одного из села в Бердичевском районе на публику "разъяснял" жителям общины о необходимости всесторонней поддержки "настоящего народного лидера Путина" и основных целей "специальной операции РФ" в Украине.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли материалы, компьютерную технику и электронные устройства, которые подтверждают их противоправную деятельность.

СБУ задержала коллаборантов в Житомирской области (facebook.com/ssu.zhytomyr)