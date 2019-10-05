В Харькове полиция задержала военнослужащего

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Мужчина угрожал своей жене гранатой

В Харькове полицейские оперативно задержали мужчину, который угрожал гранатой жене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что чуть более часа понадобилось полицейским, чтобы задержать 43-летнего военнослужащего, который угрожал своей жене гранатой. Сегодня в 17:45 через оператора 102 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.

"По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко в 18:15 было введено полицейскую операцию "Гром". В 18:40 силами правоохранителей харьковчанина задержали. Им оказался 43-летний военнослужащий. Взрывоопасный предмет изъят", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, в Херсонской области бывший военнослужащий, которого разыскивали за дизертирство, забаррикадировался в доме и взял в заложники женщину. По словам очевидцев, было слышно стрельбу. На место инцидента срочно выехали руководство области, районного отдела, бойцы КОРД и других спецподразделений. На данный момент силовики злоумышленника задержали и доставили в компетентные органы.