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Интервью

В Житомирской области выгорело 21 га пшеницы

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 22:25
Фото: пожар на поле пшеницы (zhytomyr.dsns.gov.ua)
Фото: пожар на поле пшеницы (zhytomyr.dsns.gov.ua)

Огонь на урожай пшеницы перекинулся с горящей сухой травы

В Житомирской области в понедельник, 9 июля, произошел пожар на поле с посевами пшеницы на площади 21 га. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, пожар возник на поле с. Яблонец Емильчинского района. Информацию о том, что горит урожай, сообщил в 17:10 водитель, который проезжал мимо поля.

На месте пожара спасатели установили, что огонь перекинулся на поле от сухой травы, которая загорелась на обочине дороги.

 

Фото: пожар на поле пшеницы (zhytomyr.dsns.gov.ru)

"Ветреная погода способствовала быстрому распространению пожара...Всего на тушение было задействовано 4 единицы пожарной техники, трактор для оборювання места пожара, а также 14 человек личного состава и работников", - сообщили в Госслужбе.

Пожар был локализован в 17:47 а в 18:09 - ликвидирован.

"Огнем уничтожено около 21 га посевов пшеницы на поле общей площадью 250 га. Причина возгорания сейчас устанавливается", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 9 по 12 июля будет высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

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Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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