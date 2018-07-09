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Інтерв'ю

У Житомирській області  вигоріло 21 га пшениці

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 22:25
Фото: пожежа на полі пшениці (zhytomyr.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на полі пшениці (zhytomyr.dsns.gov.ua)

Вогонь на урожай пшениці перекинувся із палаючої сухої трави

У Житомирській області в понеділок, 9 липня, сталась пожежа на полі з посівами пшениці на площі 21 га. Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Зазначається, пожежа виникла на полі с. Яблунець Ємільчинського району. Інформацію про те, що горить урожай, повідомив о 17:10 водій, який проїжджав повз поле.

На місці пожежі рятувальник встановили що вогонь перекинувся на поле від сухої трави, що зайнялася на узбіччі дороги.

 

Фото: пожежа на полі пшениці (zhytomyr.dsns.gov.ua)

"Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню пожежі…Загалом на гасіння задіяно 4 одиниці пожежної техніки, трактор для оборювання місця пожежі, а також 14 чоловік особового складу і працівників", - повідомили в Держслужбі.

Пожежа була локалізована о 17:47 а о 18:09 - ліквідована.

"Вогнем знищено близько 21 га посівів пшениці на полі загальною площею 250 га. Причина займання наразі встановлюється", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві із 9 до 12 липня утримуватиметься високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

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Теги публікації: пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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