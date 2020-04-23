У Житомирській області спалахнула нова лісова пожежа

Фото: лісова пожежа (zt-lis.gov.ua)

Пожежа набула загрозливих масштабів

У Житомирській області сьогодні, 23 квітня, спалахнула нова лісова пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

За даними відомства, займання сталося у другій половині дня в Поясківському лісництві. Пожежа відразу ж набула загрозливих масштабів. Наразі її локалізація триває. Водночас відбувається гасіння пожеж у Велідницькому лісництві та Словечанському лісгоспі АПК.

"На цей час на її локалізації працює близько 50 осіб лісової охорони та понад 10 одиниць техніки. До гасіння долучилися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, працює авіація", - розповіли в управлінні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області було локалізовано всі осередки лісової пожежі. Вчора вогнеборці локалізували останній осередок пожежі на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка та Журба.

Крім того, у Чорнобильській зоні відчуження для запобігання поширенню лісових пожеж було створено 800 км мінералізованих смуг. Наразі в Чорнобилській зоні відчуження триває локалізація трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора і Рудьки-Буряківка.