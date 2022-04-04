В Житомирской области усилили контроль за обращением с оружием

Согласно решению Совета обороны Житомирщины, в области усилили контроль за обращением с огнестрельным оружием. Отныне передвижение в населенных пунктах с оружием разрешено только тем, кто находится при исполнении военных обязанностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Житомирской военной администрации.

"Передвижение в населенных пунктах с оружием разрешается только тем, кто находится при исполнении служебных обязанностей (несет дежурство, осуществляет патрулирование в соответствии с приказами командования). В других случаях - оружие личного состава должно оставаться в специально оборудованных для его хранения местах, - пишет пресс-служба.