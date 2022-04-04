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У Житомирській області посилили контроль за поводженням зі зброєю

Фото: у Житомирській області посилили контроль за поводженням зі зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з рішенням Ради оборони Житомирщини, в області посилили контроль за поводженням з вогнепальною зброєю. Відтепер пересування у населених пунктах зі зброєю дозволено лише тим, хто знаходиться при виконанні військових обов’язків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Житомирської військової адміністрації.

"Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях , - пише пресслужба.

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