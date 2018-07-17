В Житомирской области трех человек госпитализировали с отравлением

Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении

В городе Малин Житомирской области среди посетителей кафе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре (ОЛЦ).

Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении.

В ОЛЦ напоминают 5 шагов к безопасной еды:

Соблюдайте чистоту и правила личной гигиены. Храните отдельно готовые и сырые пищевые продукты. Проводите тщательную тепловую обработку. Храните продукты при безопасной температуре. Для большинства случаев это - от +2 до +8. Используйте безопасную воду как для питья так и для приготовления пищи.

Напомним, сегодня, 17 июля, пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила о том, что в области в лагере отравились 60 детей, 33 из них госпитализированы.

Сообщается, что вчера, 16 июля, недомогание после ужина почувствовали 60 детей. Дети жаловались на тошноту и повышение температуры.

На данный момет с острым кишечным отравлением в больницах находятся 33 ребенка, их разместили в медучреждениях Словянска, Лимана и Краматорска.

Сообщается, что всего в лагере находятся 134 ребенка.