В Житомирской области трех человек госпитализировали с отравлением
Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении
В городе Малин Житомирской области среди посетителей кафе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре (ОЛЦ).
Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении.
В ОЛЦ напоминают 5 шагов к безопасной еды:
- Соблюдайте чистоту и правила личной гигиены.
- Храните отдельно готовые и сырые пищевые продукты.
- Проводите тщательную тепловую обработку.
- Храните продукты при безопасной температуре. Для большинства случаев это - от +2 до +8.
- Используйте безопасную воду как для питья так и для приготовления пищи.
Напомним, сегодня, 17 июля, пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила о том, что в области в лагере отравились 60 детей, 33 из них госпитализированы.
Сообщается, что вчера, 16 июля, недомогание после ужина почувствовали 60 детей. Дети жаловались на тошноту и повышение температуры.
На данный момет с острым кишечным отравлением в больницах находятся 33 ребенка, их разместили в медучреждениях Словянска, Лимана и Краматорска.
Сообщается, что всего в лагере находятся 134 ребенка.