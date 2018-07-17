У Житомирській області трьох людей госпіталізовали з отруєнням
Хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні
У місті Малин Житомирської області серед відвідувачів кафе зафіксований спалах гострої кишкової інфекції. Про це повідомили у Житомирському обласному лабораторному центрі (ОЛЦ).
Хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні.
У ОЛЦ нагадують 5 кроків до безпечнішої їжі:
- Дотримуйтесь чистоти та правил особистої гігієни.
- Зберігайте окремо готові та сирі харчові продукти.
- Проводьте ретельну теплову обробку.
- Зберігайте харчові продукти при безпечній температурі. Для більшості випадків це - від +2 до +8.
- Використовуйте безпечну воду як для вживання так і для приготування їжі.
Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, прес-служба прокуратури Донецької області повідомила про те, що в області у таборі отруїлися 60 дітей, 33 з них госпіталізовано.
Повідомляється, що вчора, 16 липня, недомагання після вечері відчули 60 дітей. Діти скаржилися на нудоту та підвищення температури.
На даний момет з гострим кишковим отруєнням в лікарнях перебувають 33 дитини, їх розмістили в медустановах Слов'янська, Лиману і Краматорська.
Повідомляється, що загалом у таборі перебувають 134 дитини.