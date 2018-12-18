В Житомирской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие и раненые

Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

Среди пострадавших 8-летний ребенок и гражданка Польши

В Житомирской области сегодня утром, 18 декабря 2018 года, столкнулись два автомобиля, в результате аварии три человека погибли, еще три получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как отмечается, авария произошла около восьми часов утра на 17 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский, в с. Дворец. Сообщается, что водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.

"В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Opel. Еще один пассажир автомобиля, 8-летний житель Хмельницкой области, получил травмы и был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате аварии пострадали водитель и пассажирка Toyota - 45-летняя гражданка Польши. Женщин доставили в больницы Житомира.

Фото: ДТП в Житомирской области zt.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли четыре человека.

Также сообщалось, что у Киева на Одесской трассе в районе Чабанов фура DAF протаранил шесть автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, среди них ребенок.