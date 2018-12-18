У Житомирській області зіштовхнулися два автомобілі, є загиблі та поранені

Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Серед постраждалих 8-річна дитина та громадянка Польщі

У Житомирській області сьогодні вранці, 18 грудня 2018 року, зіштовхнулися два автомобіля, внаслідок аварії три людини загинули, ще три отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Як зазначається, аварія сталася близько восьмої години ранку на 17 км автошляху Житомир-Могилів-Подільський, у с. Двірець. Повідомляється, що водій Opel не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

"У результаті ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до Житомирської обласної дитячої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок аварії постраждали водій та пасажирка Toyota - 45-річна громадянка Польщі. Жінок доставили до лікарні Житомира.

Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули чотири особи.

Також повідомлялося, що біля Києва на Одеській трасі в районі Чабанів фура DAF протаранила шість автомобілів. В результаті аварії постраждали три особи, серед них дитина.