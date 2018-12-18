ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Житомирській області зіштовхнулися два автомобілі, є загиблі та поранені

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 12:12
У Житомирській області зіштовхнулися два автомобілі, є загиблі та поранені
Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Серед постраждалих 8-річна дитина та громадянка Польщі

У Житомирській області сьогодні вранці, 18 грудня 2018 року, зіштовхнулися два автомобіля, внаслідок аварії три людини загинули, ще три отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Як зазначається, аварія сталася близько восьмої години ранку на 17 км автошляху Житомир-Могилів-Подільський, у с. Двірець. Повідомляється, що водій Opel не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

"У результаті ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до Житомирської обласної дитячої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок аварії постраждали водій та пасажирка Toyota - 45-річна громадянка Польщі. Жінок доставили до лікарні Житомира.

 

Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули чотири особи.

Також повідомлялося, що біля Києва на Одеській трасі в районі Чабанів фура DAF протаранила шість автомобілів. В результаті аварії постраждали три особи, серед них дитина.

ДТП під Львовом: серед загиблих були військові Катастрофа винищувача: політ проходив в складних погодних умовах
Новини України ДТПЖитомир
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся