В Житомирской области сменили время комендантского часа

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Житомирской ОГА в Facebook.

"С сегодняшнего дня, 30 марта, комендантский час в Житомирской области будет начинаться час позже. И продлится с 21:00 до 6:00 утра", – говорится в сообщении.

Областные власти напомнили, что в это время для граждан действует ряд ограничений ради собственной безопасности. Они должны оставаться в домах, покинуть которые можно только для перехода в укрытие в случае тревоги.

Находиться на улицах могут военные, полицейские и граждане со специальными пропусками. Правоохранители будут привлекать нарушителей комендантского часа к ответственности.