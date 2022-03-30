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В Житомирской области сменили время комендантского часа

Фото: Патрульные на блок-посту (t.me/UA_National_Police)
Автор: Антон Федорцив

Руководство Житомирской областной военной администрации решило сменить время комендантского часа в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Житомирской ОГА в Facebook.

"С сегодняшнего дня, 30 марта, комендантский час в Житомирской области будет начинаться час позже. И продлится с 21:00 до 6:00 утра", – говорится в сообщении.

Областные власти напомнили, что в это время для граждан действует ряд ограничений ради собственной безопасности. Они должны оставаться в домах, покинуть которые можно только для перехода в укрытие в случае тревоги.

Находиться на улицах могут военные, полицейские и граждане со специальными пропусками. Правоохранители будут привлекать нарушителей комендантского часа к ответственности.

К слову, "Укрзализныця" пообещала возобновить сообщение с Тростянцем в течение трех дней.

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