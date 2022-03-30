На Житомирщині змінили час комендантської години

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Житомирської ОДА у Facebook.

"Відсьогодні, 30 березня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", – йдеться в повідомленні.

Обласна влада нагадала, що в цей час для громадян діє низка обмежень задля власної безпеки. Вони повинні залишатися в домівках, покинути які можна лише для переходу в укриття у разі тривоги.

Натомість перебувати на вулицях можуть військові, поліцейські та громадяни зі спеціальними перепустками. Правоохоронці будуть притягувати порушників комендантської години до відповідальності.