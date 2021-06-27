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В Житомирской области сгорел дом от удара молнии

Автор: РБК-Украина

В селе Зубринка Житомирского района произошел пожар жилого дома. Возгорание вызвал разряд молнии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, пожар возник вечером 26 июня. Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, ведь хозяев дома не было.

По их словам, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, которая ударила в нее и дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйственной дом.

По прибытию выяснилось, что огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня спасателям понадобилось час.

Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Также им пришлось совершить три выезда для заправки машины водой до ближайшего пруда, что расположен на расстоянии трех километров. Ликвидация состоялась в 21:30.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области в результате непогоды один человек пострадал от удара молнии.

РБК-Украина писало, что в Черниговской области в городе Батурин произошел пожар. В дом попала молния.

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Житомирмолния