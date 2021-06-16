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В Черниговской области сгорел дом после того, как в него попала молния

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Среда 16 июня 2021 09:26
В Черниговской области сгорел дом после того, как в него попала молния Фото: в Батурине сгорел дом после удара молнии pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Черниговской области в городе Батурин произошел пожар. В дом попала молния.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области

Возгорание возникло около 19: 00 15 июня в хозяйстве по ул. Згурского.

"Возник пожар жилого дома (10х12 м, стены деревянные, кровля металлическая). Огнем повреждены конструктивные элементы кровли и перекрытия на площади 4 кв. м, внутренняя облицовка стен на площади 20 кв. м и имущество", - говорится в сообщении.

Причиной пожара стал разряд молнии.

Ранее сообщалось, что в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.

Напомним, в селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня в результате удара молнии пострадала девушка, 2006 года рождения.

РБК-Украина писало, что несколько недель назад в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома.

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