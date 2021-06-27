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В Ровенской области человека ударила молния, его госпитализировали

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Ровно, Воскресенье 27 июня 2021 07:53
В Ровенской области человека ударила молния, его госпитализировали Фото: также частично были повреждены крыши 13 жилых домов (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Ровенской области в результате непогоды два человека получили травмы. Один человек пострадал от удара молнии, Другой – из-за падения шифера.

Об этом сообщает прес служба ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали.

Также частично были повреждены крыши 13 жилых домов, кровлю столовой Шпановского лицея, школы с. Посягва Ровенского района и кровлю Клесовского поселкового совета.

Отмечается, что спасателями области осуществлено 11 выездов на разрезание и уборку 180 поваленных деревьев.

К работам привлекалось 125 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 11 единиц техники. Работы завершены.

Напомним, в результате сильной бури на территории Ровенской области, ГСЧС призывает местных жителей не покидать свои дома без надобности. Граждане сообщают о поваленных деревьях и избитых автомобилях.

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