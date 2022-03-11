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В Житомирской области сбили российский беспилотник "Форпост" (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Житомирской области украинские военные сбили российского беспилотника "Форпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.

"Теперь, возможно, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", - написал Геращенко.

Отметим, что дальность действия беспилотника до 250 километров, продолжительность полета 15-18 часов и максимальная скорость до 200 км/ч.

В Житомирской области сбили российский беспилотник "Форпост" (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Ранее мы сообщали, что под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

Также мы писали, что в Луганской области россияне сбежали и оставили трофеи украинским защитникам.

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