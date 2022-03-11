У Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост" (фото)

У Житомирській області українські військові збили російського безпілотника "Форпост".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Зокрема, окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.
"Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів", - написав Геращенко.
Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15–18 годин та максимальна швидкість до 200 км/год.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.
Також ми писали, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.