RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Житомирській області українські військові збили російського безпілотника "Форпост".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.

"Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів", - написав Геращенко.

Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15–18 годин та максимальна швидкість до 200 км/год.

У Житомирській області збили російський безпілотник "Форпост" (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше ми повідомляли, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

Також ми писали, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні