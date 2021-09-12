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В Житомирской области разбился легкомоторный самолет: фото и видео аварии

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Житомир, Воскресенье 12 сентября 2021 19:20
В Житомирской области разбился легкомоторный самолет: фото и видео аварии Фото: в Житомирской области упал легкомоторный самолет (фото zhitomir.info/)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области, неподалеку от Кмитова упал легкомоторный самолет. Пилота госпитализировали в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Житомир.info.

Согласно данным ГСЧС, легкомоторный самолет упал на расстоянии 200-300 метров от жилых домов. По предварительным данным, во время опрыскивания поля, "кукурузник" зацепился за деревья. Пилота самолета госпитализировали в больницу.

В Житомирской области разбился легкомоторный самолет: фото и видео аварии

Фото: в Житомирской области упал легкомоторный самолет (фото zhitomir.info/)

"Пожара не было, поэтому техника спасателей не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив", - отметили спасатели.

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