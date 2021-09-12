У Житомирській області розбився легкомоторний літак: фото та відео аварії
Фото: у Житомирській області впав легкомоторний літак (zhitomir.info)
У Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Житомир.info.
Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, "кукурузник" зачепився за дерева. Пілота літака госпіталізували до лікарні.
Фото: у Житомирській області впав легкомоторний літак (zhitomir.info/)
"Пожежі не було, тож техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий", - відзначили рятувальники.