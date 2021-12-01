UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Житомирской области правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку

Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали трех участников преступной наркогруппировки. Прекратили работу двух лабораторий в которых изготавливали амфетамин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, в банду входили три человека - все жители Житомирской области, в возрасте от 28 до 40 лет. Они организовали производство амфетамина в доме и гараже.

"Все необходимое заказывали через интернет-ресурсы и получали через почтовые сервисы. Во время документирования преступной деятельности следователи полиции и сотрудники УСБУ зафиксировали неоднократные факты продажи изготовленного амфетамина, в том числе оптовыми партиями", - пишет пресс-служба.

Фото: в Житомирской области правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку (npu.gov.ua)

В течение почти года, в лабораториях продуцировалось до полутора килограмма амфетамина.

Всего правоохранители провели 12 обысков во время которых были изъяты:

  • амфетамин;
  • прекурсоры;
  • химические вещества;
  • оборудование;
  • специфическая посуда;
  • наличные;
  • банковские карты;
  • черновая бухгалтерия;
  • граната Ф-1;
  • травматический пистолет;
  • патроны.

"Поэтому задержанным, двое из которых уже условно осуждены за подобные деяния, может грозить наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Житомирской области правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку (npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир