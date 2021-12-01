RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали трьох учасників злочинного наркоугруповання. Припинили роботу двох лабораторій у яких виготовляли амфетамін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, до банди входили троє осіб - усі мешканці Житомирської області, віком від 28 до 40 років. Вони організували виробництво амфетаміну у будинку й гаражі.

"Усе необхідне замовляли через інтернет-ресурси та отримували через поштові сервіси. Під час документування злочинної діяльності слідчі поліції та співробітники УСБУ зафіксували неодноразові факти продажу виготовленого амфетаміну, у тому числі оптовими партіями", - пише пресслужба.

Фото: у Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання (npu.gov.ua)

Протягом майже року, у лабораторіях продукувалося до півтора кілограма амфетаміну.

Загалом правоохоронці провели 12 обшуків під час яких були вилучені:

  • амфетамін;
  • прекурсори;
  • хімічні речовини;
  • обладнання;
  • специфічний посуд;
  • готівка;
  • банківські картки;
  • чорнова бухгалтерія;
  • граната Ф-1;
  • травматичний пістолет;
  • патрони.

"Відтак затриманим, двоє з яких уже умовно засуджені за подібні діяння, може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна", - додає пресслужба.

Фото: у Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання (npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир