Співробітники СБУ затримали трьох учасників злочинного наркоугруповання. Припинили роботу двох лабораторій у яких виготовляли амфетамін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Згідно з даними слідства, до банди входили троє осіб - усі мешканці Житомирської області, віком від 28 до 40 років. Вони організували виробництво амфетаміну у будинку й гаражі.
"Усе необхідне замовляли через інтернет-ресурси та отримували через поштові сервіси. Під час документування злочинної діяльності слідчі поліції та співробітники УСБУ зафіксували неодноразові факти продажу виготовленого амфетаміну, у тому числі оптовими партіями", - пише пресслужба.
Фото: у Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання (npu.gov.ua)
Протягом майже року, у лабораторіях продукувалося до півтора кілограма амфетаміну.
Загалом правоохоронці провели 12 обшуків під час яких були вилучені:
"Відтак затриманим, двоє з яких уже умовно засуджені за подібні діяння, може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна", - додає пресслужба.
Фото: у Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання (npu.gov.ua)