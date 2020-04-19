Появилось видео ликвидации пожаров в Житомирской области, где уничтожено 39 зданий

Фото: пожары в Житомирской области (dsns.gov.ua)

Еще 45 зданий удалось спасти

Спасатели опубликовали видео ликвидации пожаров в Житомирской области, где в населенных пунктах огонь уничтожил 39 зданий. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сгорели здания в селах Острова, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня. Некоторые из них использовались населением как дачные участки. Также тушили огонь в с Магдин.

В то же время, спасателям и сотрудникам лесных хозяйств удалось спасти 45 зданий.

"В Зоне отчуждения основные усилия пожарных направлены на локализацию 4 очагов (с.Корогод, с.Буда, с.Розсоха и с.Кривая Гора) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем", - добавили в ГСЧС.

Напомним, вечером 18 апреля в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.