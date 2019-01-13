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У Житомирській області перший прихід УПЦ МП перейшов до Єдиної церкви

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 09:17
У Житомирській області перший прихід УПЦ МП перейшов до Єдиної церкви
Ілюстративне фото (УНІАН)

Таке рішення прийняла парафія Свято-Миколаївського храму в селі Ворсовка Міланського району

В Житомирській області перший прихід Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) перейшов у Православну церкву України. Таке рішення прийняла парафія Свято-Миколаївського храму в селі Ворсовка Міланського району, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "ІнфоМалин".

При цьому повідомляється, що настоятель храму отець Василь (Симчук) не підтримав рішення приходу. Інформацію про перехід парафії в ПЦУ підтвердив у Facebook архиєпископ УПЦ (МП) Іона (Черепанов).

Нагадаємо, 12 січня громада села Тімірязєвка Миколаївської області оголосила про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Православну церкву України.

Додамо, станом на 11 січня 2019 року до Православної церкви України перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вірить в об'єднання всіх православних церков довкола Православної церкви України.

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