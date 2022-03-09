В Житомирской области оккупанты нанесли авиаудар по частным домам. Среди погибших есть дети

Сегодня, 8 марта, российские военные около 20:50 нанесли авиаудар по городу Малин Житомирской области. На ул. Вокзальная было разрушено 7 частных одноэтажных жилых домов. В результате действий оккупантов погибли 5 человек, включая двух детей 2021 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 единиц техники. Спасатели также опубликовали фотографии с места бомбардировок.

Напомним, вражеская армия 4 марта нанесла авиаудар по частным жилым домам в Киевской области. Авиаудар был осуществлен по Мархаловке, что в Глеваховской территориальной общине Фастовского района.

В результате обстрела произошло возгорание более восьми частных жилых домов. Спасатели достали из-под завалов двух детей. К сожалению, есть погибшие - 5 человек, включая 3 детей.

Ранее власти рассказали во что превратился Изюм после обстрелов оккупантов. Заместитель городского головы Изюма по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин назвал происходящее в городе новой Хатынью. Он заявил, что после обстрелов оккупантов населенный пункт стал местом боли отчаяния.

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