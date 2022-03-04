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Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети

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Пятница 04 марта 2022 18:38
Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети Фото: оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом (фото facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Светлана Мащенко

Вражеская армия 4 марта нанесла авиаудар по частным жилым домам в Киевской области. Авиаудар был осуществлен по Мархаловке, что в Глеваховской территориальной общине Фастовского района, около 15:24.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела произошло возгорание более восьми частных жилых домов.

Оккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть детиОккупант нанес авиаудар по частным домам под Киевом. Среди погибших есть дети

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 детей из под завалов.

"По состоянию 16: 55 4 марта в с. Мархаловка Фастовского района пожар в частных жилых домах ликвидирован. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей), еще одна женщина возможно находится под завалами", - говорится в сообщении.

Ранее появились новые фото разрушенной ТЭЦ в Ахтырке.

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