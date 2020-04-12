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В Житомирской области неизвестный забросил гранату в частный дом

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 15:13
В Житомирской области неизвестный забросил гранату в частный дом
Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва никто не пострадал

В Житомирской области неизвестный забросил гранату в частный дом в селе Гришковцы Бердичевского района, в ходе инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Сообщается, что 12 апреля ночью поступило сообщение о взрыве в частном доме, в полицию обратился 19-летний житель села.

"Выяснилось, что действительно в одной из комнат дома произошел взрыв. В этот момент в доме (в других помещениях) были три человека, никто из них не пострадал. Повреждена мебель, разбиты окна и посечены стены", - говорится в сообщении.

Открыто дело по статье покушение на убийство, полицейские устанавливают причины и подозреваемого. Также сообщается, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и разбой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель элитного авто устроил стрельбу на дороге. По данным полиции, инцидент произошел на Броварском проспекте, а водитель Range Rover обстрелял другой автомобиль после того, как тот его "подрезал".

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