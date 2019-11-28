Назначен новый прокурор Житомирской области

В Житомире в четверг, 26 ноября, представили нового прокурора области, им стал Олег Васильев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Сообщается, что представил нового главного прокурора области коллективу заместитель главы ГПУ Виктор Трепак.

"Мы должны восстановить доверие людей в прокуратуру, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения своевременной и этого от нас ждет общество", - сказал Трепак во время представления.

Отмечается, что Олег Васильев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До назначения в качестве главного прокурора Васильев занимал должность первого заместителя прокурора Житомирской области.

Ранее РБК-Украина писало, что 26 ноября был назначен новый главный прокурор Волынской области. Руководителем волынской прокуратуры стал Тарас Безрукий. До назначения на должность прокурора Волынской области работал заместителем начальника управления внутренней безопасности Генеральной инспекции ГПУ.

Также сообщалось, что в ГПУ создали межведомственную рабочую группу для более эффективного противодействия преступлениям в сфере обороны. В рабочую группу вхоять сотрудники НАБУ, ГПУ, ГБР, Минобороны и "Укроборонпрома".