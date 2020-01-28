В Житомирской области начальника полиции разоблачили на систематической коррупции

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, чиновник требовал от местного частного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал предпринимателю не вмешиваться в его бизнес.

"Сначала предприниматель передавал полицейскому деньги лично, затем перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Полтаве задержали одного из заместителей главы управления Государственной фискальной службы области на взятке в 85 тысяч долларов. Налоговик обещал за взятку освободить харьковского бизнесмена от уголовной ответственности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве полицейского задержали на вымогательстве 150 тыс. долларов. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. долларов.