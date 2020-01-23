В Полтаве задержали одного из руководителей фискальной службы

Фото: взятка (facebook.com/dbr.gov.ua)

Налоговик обещал за взятку освободить харьковского бизнесмена от уголовной ответственности

В Полтаве задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что за взятку чиновник обещал бизнесмену избежать уголовной ответственности.

"Налоговик требовал от харьковского предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 85 тысяч долларов. За взятку чиновник обещал повлиять на следователя ГФС и решить вопрос возврата изъятого при обыске имущества и помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов", - сообщили в ГБР.

На данный момент решается вопрос о сообщении сотруднику ГФС о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области двух полицейских подозревают в присвоении и незаконной реализации арестованных судом вещественных доказательств. Правоохранители незаконно реализовали доказательства на 124 871 грн.

Также РБК-Украина писало, что ГБР задержало оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Днепропетровской области ДВР Национальной полиции Украины за вымогательство взятки в 50 тыс. гривен.