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В Житомирской области начальника полиции разоблачили на систематической коррупции

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 11:57
В Житомирской области начальника полиции разоблачили на систематической коррупции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он руководил сектором криминальной полиции одного из райотделов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, чиновник требовал от местного частного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал предпринимателю не вмешиваться в его бизнес.

"Сначала предприниматель передавал полицейскому деньги лично, затем перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Полтаве задержали одного из заместителей главы управления Государственной фискальной службы области на взятке в 85 тысяч долларов. Налоговик обещал за взятку освободить харьковского бизнесмена от уголовной ответственности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве полицейского задержали на вымогательстве 150 тыс. долларов. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. долларов.

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