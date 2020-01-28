У Житомирській області начальника поліції викрили на систематичної корупції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він керував сектором кримінальної поліції одного з райвідділів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на систематичному отриманні хабарів начальника сектору кримінальної поліції одного з райвідділів Житомирської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановило слідство, чиновник вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячного хабаря. За це зловмисник обіцяв підприємцю не втручатися в його бізнес.

"Спочатку підприємець передавав поліцейському гроші особисто, потім перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких "траншів", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Полтаві затримали одного із заступників голови управління Державної фіскальної служби області на хабарі у 85 тисяч доларів. Податківець обіцяв за хабар звільнити харківського бізнесмена від кримінальної відповідальності.

Також РБК-Україна писало, що в Києві поліцейського затримали на вимаганні 150 тис. доларів. Патрульний і його знайомий запропонували підприємцю нібито вирішити його проблеми з погрозами за грошову винагороду в сумі 150 тис. доларів.