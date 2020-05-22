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В Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек

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Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято

В Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек. Его задержали.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

На берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, которые собирались уже не раз половить там рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

"Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - сообщил Геращенко.

Как говорит замминистра, сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек.

Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей, он будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

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"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - добавил Геращенко.

Напомним, в Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть на территорию Украины. Чтобы задержать нарушителя, пограничникам пришлось применить оружие.

Автор: Анастасия Рокитна