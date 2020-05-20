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В Закарпатской области со стрельбой задержали нарушителя границы

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 19:31
В Закарпатской области со стрельбой задержали нарушителя границы
Фото: украинский пограничник (dpsu.gov.ua)

Мужчина пытался нелегально попасть в Украину с территории Венгрии

В Закарпатской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть на территорию Украины. Чтобы задержать нарушителя, пограничникам пришлось применить оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным пограничной службы, 40-летний гражданин Украины, житель Береговского района, после пребывания в Венгрии решил вернуться домой в обход действующих пунктов пропуска. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

Отмечается, что во время задержания нарушитель отказался выполнить законные требования пограничного наряда и попытался скрыться. Для задержания пограничникам пришлось применить оружие, а именно - сделать предупредительные выстрелы.

На мужчину были составлены протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.204-1 КУоАП и ст.185-10 КУоАП. Материалы административного производства направлены в суд, который изберет нарушителю вид взыскания.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце апреля в Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали двенадцать иностранцев. Задержанные иностранцы пытались нелегально пересечь украинскую границу, чтобы попасть в Словакию. Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось делать предупредительные выстрелы.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Государственная пограничная службапограничникиЗакарпатская областьЗадержание
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