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В Житомирской области контрактник из ЗРК "ТОР" похитил запчасти, содержащие золото

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 10:13
Фото: ЗРК "ТОР" (uk.wikipedia.org)
Фото: ЗРК "ТОР" (uk.wikipedia.org)

Военнослужащий похитил блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы

В Житомирской области военная прокуратура задержала военнослужащего-контрактника, который вывел из строя зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Солдат украл из боевой мастини детали, в составе которых содержатся драгоценные металлы, передает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона

"Установлено, что в течение двух недель июня 2018 военнослужащий-контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "ТОР" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину", - сказано в сообщении

Отмечается, что своими противоправными действиями солдат привел к невозможности полноценного функционирования боевой машины.

"Принимаются меры по сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса", - сообщили в прокуратуре.

Военнослужащему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили на взятке заведующую отделом райвоенкомата. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Теги публикации: ЗРК  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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