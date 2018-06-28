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У Житомирській області контрактник із ЗРК "ТОР" викрав запчастини, що містять золото

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 10:13
Фото: ЗРК "ТОР" (uk.wikipedia.org)
Фото: ЗРК "ТОР" (uk.wikipedia.org)

Військовослужбовець викрав блоки з електронними платами та елементи плат, які містять дорогоцінні метали

У Житомирській області військова прокуратура затримала військовослужбовця-контрактника, який вивів з ладу зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Солдат вкрав із бойової мастини деталі, у складі яких містяться дорогоцінні метали, передає прес-служба військової прокуратури Центрального регіону

"Встановлено, що упродовж двох тижнів червня 2018 військовослужбовець-контрактник, майстер майстерні однієї з військових частин, розташованої у смт Городок, Радомишльського району, маючи вільний доступ до бойової техніки, яку він обслуговував, демонтував та викрав з бойової машини 9А330 "ТОР" блоки з електронними платами та елементи плат, які містять дорогоцінні метали: срібло, золото та платину", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що своїми протиправними діями солдат призвів до неможливості повноцінного функціонування бойової машини.

"Вживаються заходи щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В ході проведення першочергових слідчих дій викрадене майно виявлено та вилучено, на даний час вживаються заходи щодо відновлення бойового комплексу", - повідомили в прокуратурі.

Військовослужбовцю загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігівській області співробітники СБУ викрили на хабарі завідуючу відділом райвійськкомату. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Теги публікації: ЗРК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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