У Чернігівській області затримали на хабарі завідуючу відділом райвійськкомату

Її затримали під час одержання хабара у розмірі 200 доларів

У Чернігівській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі завідуючу відділом райвійськкомату. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі завідуючу відділу військового обліку військкомату одного з районів Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що держслужбовець налагодила злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з військовозобов’язаних за зняття з військового обліку та подальшого звільнення від військової служби.

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю неподалік військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі 200 доларів.

Фото: затримання завідуючої відділом райвійськкомату під час отримання хабар У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Тернопільській області власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара за уникнення кримінальної відповідальності.