У Чернігівській області затримали на хабарі завідуючу відділом райвійськкомату

Її затримали під час одержання хабара у розмірі 200 доларів
У Чернігівській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі завідуючу відділом райвійськкомату. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі завідуючу відділу військового обліку військкомату одного з районів Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що держслужбовець налагодила злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з військовозобов’язаних за зняття з військового обліку та подальшого звільнення від військової служби.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю неподалік військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі 200 доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Тернопільській області власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара за уникнення кримінальної відповідальності.