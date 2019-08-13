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В Житомирской области чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского


Злоумышленник требовал 30 тысяч долларов от директора одного из районных гослесхозов

Чиновника шантажировали "компроматом" за 30 тысяч долларов перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Житомирскую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что глава общественного совета при Житомирской облгосадминистрации угрожал распространить якобы видео-компромат о директоре лесхоза накануне визита Зеленского.

"Оперативники спецслужбы установили, что активист организовал механизм вымогательства денег от представителей субъектов лесного хозяйства за непринятие мер общественного воздействия для блокировки их законной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленник требовал 30 тысяч долларов от директора одного из районных гослесхозов. В случае неуплаты денег "общественный активист" угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую информацию о директоре накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Правоохранители задержали председателя общественного совета в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5,5 тысяч долларов. Ранее было зафиксировано факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание.

Открыто уголовное дело по статье "вымогательство" (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, главу Коростенского районного совета Житомирской области задержали на взятке. Чиновник требовал взятку от предпринимателя в размере тысячи долларов за обеспечение победы в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений в Коростенской центральной клинической больнице.

Как сообщает РБК-Украина, правоохранители задержали на взятке в 1,5 млн долларов гендиректора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия "Головинский карьер".

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