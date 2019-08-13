В Житомирской области чиновника шантажировали "компроматом" перед визитом Зеленского

Чиновника шантажировали "компроматом" за 30 тысяч долларов перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Житомирскую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что глава общественного совета при Житомирской облгосадминистрации угрожал распространить якобы видео-компромат о директоре лесхоза накануне визита Зеленского.

"Оперативники спецслужбы установили, что активист организовал механизм вымогательства денег от представителей субъектов лесного хозяйства за непринятие мер общественного воздействия для блокировки их законной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленник требовал 30 тысяч долларов от директора одного из районных гослесхозов. В случае неуплаты денег "общественный активист" угрожал обнародовать в интернете и в соцсетях якобы компрометирующую информацию о директоре накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Правоохранители задержали председателя общественного совета в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5,5 тысяч долларов. Ранее было зафиксировано факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание.

Открыто уголовное дело по статье "вымогательство" (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, главу Коростенского районного совета Житомирской области задержали на взятке. Чиновник требовал взятку от предпринимателя в размере тысячи долларов за обеспечение победы в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений в Коростенской центральной клинической больнице.

Как сообщает РБК-Украина, правоохранители задержали на взятке в 1,5 млн долларов гендиректора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия "Головинский карьер".