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Главу райсовета в Житомирской области задержали на взятке

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 14:11
Главу райсовета в Житомирской области задержали на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник требовал взятку от предпринимателя за содействие в аренде помещений местной больницы

Главу Коростенского районного совета Житомирской области задержали на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона.

Как отмечается, чиновник требовал взятку от предпринимателя в размере тысячи долларов за обеспечение победы в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростенской центральной клинической больнице.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте чиновника и его отстранении от занимаемой должности.

Как указано на сайте Коростенского райсовета, его возглавляет Василий Клименко.

Главу райсовета в Житомирской области задержали на взятке

Фото: задержание чиновника (vppnr.gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали на взятке в 1,5 млн долларов гендиректора Института охраны почв Украины и руководителя предприятия "Головинский карьер".

Также РБК-Украина сообщало, что советника председателя Дарницкой райгосадминистрации (РГА) задержали на получении взятки в размере 650 тысяч гривен. Чиновница вместе с другими лицами создала коррупционную схему получения взяток от местных предпринимателей за создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок.

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