В Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась ситуация с пожарами

По состоянию на утро, 20 апреля, ситуация с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в Чернобыльской зоне пожары тушат на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов пожара в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Буряковка и Рудьки. Там наблюдается тление пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области, где 16 апреля вблизи сел Рудня и Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки, тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

Также отмечается, что радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне четыре очага возгорания тушат более 1300 человек и 292 единиц техники.

РБК-Украина также писало, что 5 из 9 очагов пожаров в Житомирской области уже локализовали.