В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие

В Житомирской области автомобиль лесников подорвался на мине. В результате взрыва два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Коростенской районной государственной администрации Юрия Тарасюка в Facebook.
Трагедия произошла в Залесском лесничестве. Автомобиль двигался по лесной дороге и наехал на мину, которая сдетонировала. В результате взрыва двое лесников погибли на месте. Еще шесть рабочих лесхоза получили ранения разных степеней тяжести.
"Это невосполнимая потеря. Война, развязанная Россией, и ее последствия забирает лучших из лучших", - отметил Тарасюк.
Фото: в Житомирской области на мине подорвались лесники (facebook.com)
Напомним, недавно житель Запорожской области подорвался на кассете от российской ракеты.
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