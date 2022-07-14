В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие

Трагедия произошла в Залесском лесничестве. Автомобиль двигался по лесной дороге и наехал на мину, которая сдетонировала. В результате взрыва двое лесников погибли на месте. Еще шесть рабочих лесхоза получили ранения разных степеней тяжести.

"Это невосполнимая потеря. Война, развязанная Россией, и ее последствия забирает лучших из лучших", - отметил Тарасюк.

Фото: в Житомирской области на мине подорвались лесники (facebook.com)