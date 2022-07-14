UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие

Фото: в Житомирской области лесники подорвались на мине (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области автомобиль лесников подорвался на мине. В результате взрыва два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Коростенской районной государственной администрации Юрия Тарасюка в Facebook.

Трагедия произошла в Залесском лесничестве. Автомобиль двигался по лесной дороге и наехал на мину, которая сдетонировала. В результате взрыва двое лесников погибли на месте. Еще шесть рабочих лесхоза получили ранения разных степеней тяжести.

"Это невосполнимая потеря. Война, развязанная Россией, и ее последствия забирает лучших из лучших", - отметил Тарасюк.

Фото: в Житомирской области на мине подорвались лесники (facebook.com)

Напомним, недавно житель Запорожской области подорвался на кассете от российской ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВзрыв