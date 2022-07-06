Мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области
Фото: мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области (военТВ)
50-летний житель села Таврийское Запорожской области подорвался на кассете от ракеты "Ураган". Его госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
ОВА замечает, что категорически запрещено трогать или брать в руки подозрительные предметы, тем более те, что остались после атаки оккупантов. Это угрожает жизни и здоровью людей.
При обнаружении таких предметов необходимо немедленно вызвать спасателей ГСЧС.
Напомним, в Днепропетровской области два человека подорвались на снаряде один из них погиб.
Ранее в Сумской области полицейский автомобиль подорвался на мине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.