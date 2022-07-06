ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области

Новина українською →
Запорожская область, Среда 06 июля 2022 19:22
Мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области Фото: мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

50-летний житель села Таврийское Запорожской области подорвался на кассете от ракеты "Ураган". Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области

ОВА замечает, что категорически запрещено трогать или брать в руки подозрительные предметы, тем более те, что остались после атаки оккупантов. Это угрожает жизни и здоровью людей.

При обнаружении таких предметов необходимо немедленно вызвать спасателей ГСЧС.

Напомним, в Днепропетровской области два человека подорвались на снаряде один из них погиб.

Ранее в Сумской области полицейский автомобиль подорвался на мине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев