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У Житомирській області авто лісників підірвалося на міні: є загиблі

Фото: у Житомирській області лісники підірвалися на міні (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирській області автомобіль лісників підірвався на міні. В результаті вибуху двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням очільника Коростенської районної державної адміністрації Юрія Тарасюка в Facebook.

Трагедія сталася у Заліському лісництві. Автомобіль рухався лісовою дорогою та наїхав на міну, яка здетонувала. Внаслідок вибуху двоє лісівників загинули на місці. Ще шість робітників лісгоспу отримали поранення різних ступенів тяжкості.

"Це непоправна втрата. Війна, розв’язана Росією, та її наслідки забирає кращих з кращих", - зазначив Тарасюк.

Фото: у Житомирській області на міні підірвалися лісники (facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно житель Запорізької області підірвався на касеті від російської ракети.

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ЖитомирВибух