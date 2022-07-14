У Житомирській області авто лісників підірвалося на міні: є загиблі

Трагедія сталася у Заліському лісництві. Автомобіль рухався лісовою дорогою та наїхав на міну, яка здетонувала. Внаслідок вибуху двоє лісівників загинули на місці. Ще шість робітників лісгоспу отримали поранення різних ступенів тяжкості.

"Це непоправна втрата. Війна, розв’язана Росією, та її наслідки забирає кращих з кращих", - зазначив Тарасюк.

Фото: у Житомирській області на міні підірвалися лісники (facebook.com)