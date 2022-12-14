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В Житомирському районі сьогодні буде чути вибухи: що відомо

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Житомирська область, Середа 14 грудня 2022 19:14
В Житомирському районі сьогодні буде чути вибухи: що відомо Фото: в Житомирському районі сьогодні буде чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 грудня, у Житомирі та районі буде чутно вибухи. Причиною цього є проведення планових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко.

"Шановні жителі Житомирського району, сьогодні ввечері може бути чутно вибухи. Ведуться планові роботи!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканці столиці сьогодні також могли чути вибухи.

Раніше ми писали, що у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування. Від отриманих травм всі троє загинули.

РБК-Україна повідомляли, що в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло.

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Житомир Вибух
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