В Житомирському районі сьогодні буде чути вибухи: що відомо

Сьогодні, 14 грудня, у Житомирі та районі буде чутно вибухи. Причиною цього є проведення планових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко.

"Шановні жителі Житомирського району, сьогодні ввечері може бути чутно вибухи. Ведуться планові роботи!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканці столиці сьогодні також могли чути вибухи.

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